Fenerbahçe ile Pellegrini arasındaki telefon görüşmesinin 3 hafta önce yapıldığını ifade edilirken, sarı-lacivertlilerin Şilili teknik adamı detayları görüşmek için İstanbul’a davet ettiğini, şu anda sınırların kapalı olduğu için yüz yüze bir görüşme olmadığı belirtildi.