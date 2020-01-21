Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, konuyla ilgili, "Kalabalık olan mevkide 3-4 kişi yollayacağız bunu da göreceksiniz, belki sol beke transfer yapacağım. İhtiyacımız olan mevkiye oyuncu almış olacağız. Belki fazlalık olan yerlerden tasarrufa gitmiş olacağız" açıklamasını yaparak ayrılıkların sinyalini vermişti.