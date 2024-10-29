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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 18:58 Güncelleme: 29.10.2024 - 18:58
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        Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı mesaisi!
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına başladı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmandan önce futbolcular ve teknik heyet, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk posteri önünde toplu fotoğraf çektirdi.

        Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

        Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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