Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine bu sezon başında getirilen Erol Bulut, Ali Koç ve Emre Belözoğlu'nun da katılımıyla düzenlenen imza töreninde açıklamalar yapıyor. Basın toplantısından öne çıkan açıklamalar şöyle:

ALİ KOÇ: GÖNLÜMÜZDE OLAN TEK TÜRK EROL HOCAYDI

Ali Koç: Hocamızı niye seçtik, nasıl seçtik? Başka takımlarda da hocalar değişiyor, başarısız transferler oluyor ama söz konusu Ali Koç olunca daha fazla inceleniyor. Ersun Yanal hocamızla yollar ayrıldığında tenkit edilmiştik, 'Koskoca Fenerbahçe hoca bulamıyor mu?' diye... Yapacağımız tercihin doğru bir tercih olması önemliydi. O 8-9 haftada Emre'yle çok istişare ettik. Futbol aklına güvendiği, sistemini beğendiği hocanın ismini ortaya koymuştu o dönem o isim olmadı. Sonra aynı profilde olan Tahir hoca oldu, sağ olsun elinden gelenin en iyisini yaptı. Onun verdiği raporlardan ben de beslendim. 5-6 puan daha alabilirdik. O dönemi geçirirken biz de 'Yepyeni bir hocamız olsun, 8 haftayı takımı tanımakla geçirsin. Kimse bu hocadan hesap da sormaz, kendi kurduğu takım değil sonuçta' diye, düşüncemiz buydu.

"İYİ Kİ EROL HOCAYI BEKLEMİŞİZ"

"Pek çok hocayla görüştük. Gönlümüzde olan tek Türk hoca Erol hocaydı. Bazı isimler vardı ki yakından uzaktan alakamız yoktu. Görüştüğümüz topu topu 4 hoca vardı. O arada Erol hoca, Alanyaspor'la başarılı işler yapıyor, Kupa finaline gidiyordu. Pandemiden sonra Sayın Hasan Çavuşoğlu'nu aradım ve müsaade istedim. O da 'Hak veriyorum ama görüşmemenizi tercih ederim. Kupa finaline gidiyoruz' dedi. Biz de anlayışla karşıladık. Enteresan birkaç gelişme oldu. Yurt dışından bir ekip rapor hazırladı. Hocamızın oynattığı futbol, yapay zeka çalışmasıyla açık ara önde çıkıyordu. Bu geri bildirimlerden çok etkilendik ve bekleme kararı aldık. İyi ki de beklemişiz. Hocamızla son 2-3 ayda çok mesaimiz oldu. Hocamla Emre'nin muhabbetlerini görme imkanım oldu. Kulübün özünden gelen iki isimle bir arada çalışıyoruz. Hocamız evet iki takım çalıştırdı ama o takımları bir yere götürdü. İnşallah yıllarca bu camiaya hizmet edecek. "

"ÇOK KOLAY BİR ANLAŞMA SÜRECİ YAŞADIK, İKİ DAKİKADA İŞİ BİTİRDİK"

"Aynı Emre'de olduğu gibi çok kolay bir anlaşma süreci yaşadık, iki dakikada işi bitirdik diyebilirim. Hocamızı başkaları da istiyordu biraz geç kalsak hocam daldaki kuş olabilirdi ama söz konusu Fenerbahçe olunca çok fazla düşünmedi o da. Bizi şimdiden şampiyon yaptılar, o tuzağa düşmeyeceğiz. Bir de şey nakaratı var 'Yönetim yapacağını yaptı, top artık hocada' deniyor. Bu bir ekip çalışması, öyle bir hava yok. Takım olmamız lazım evet ama hepimizin çorbada tuzu olmalı. Başarısızlık varsa yönetimindir, demek ki biz doğru imkanları sağlayamamışızdır"

"Hocam buraya kendi ekibini getirdi. Bunun içinde performans hocası var, kaleci antrenörü var. Çok merak ettiğim konulardan biri bizim ekibimizle hocanın ekibinin nasıl anlaşacağıydı. Benim hayalimdeki sistemde kulübün kurumsal hafızası olmalıydı. En mutlu olduğum konulardan biri mevcut ekiple hocayla gelen ekibin kaynaşmasıydı. Duran top zafiyetimiz vardı, bazı futbolculara hafif geliyordu, şimdi 'Pestilimiz çıkıyor' lafını çok duyuyoruz. Hocamız masaya yumruğunu vurabiliyor, lider ruhlu biri. Biz birbirimizi tamamlayabiliriz. Evet alternatifli bir kadro ama hocadan ricam her oyuncunun oynamaya hazır hissetmesi lazım. Kulübeyle, saha arasında müthiş bir rekabet olmalı. Son iki senede bunu başaramamıştık ama geldiğimiz noktada iyi adımlar attık"

"BEN DEĞİL, BİZ OLARAK YOLA ÇIKTIK. BİZ OLARAK BAŞARMAK İSTİYORUZ"

Erol Bulut: Türkiye'nin en büyük camiasına 4 sene futbol oynadıktan sonra teknik direktör olarak hizmet etmekten büyük gurur duyuyorum. Tek hedefimiz sezon sonunda 29. şampiyonluğa ulaşmak. Takımın hücum anlamında gösterdiği performanstan da memnunum. Ben değil biz olarak yola çıktık. Biz olarak başarmak istiyoruz"

OYNAMAYAN OYUNCULARIN MOTİVASYONU NASIL SAĞLANIYOR?

"Önemli olan Fenerbahçe'nin başarısı. İlk 11'i ekibimle belirliyoruz. Zaman zaman futbolcular istediğimiz performansı veremeyebiliyor, hatalar oluyor. Önemli isimler takımımızda var ama zaman zaman onların da performansı düşebiliyor. Burada değişiklik gerekiyor, yapıyoruz. 26 futbolcumuz var, gençlerimiz var. Ben hiçbirini birbirinden ayırmıyorum. Kim Fenerbahçe'ye en iyi verimi sağlayacaksa onu oynatırız"

"HERKES BİRBİRİNE EN İYİ ŞEKİLDE DESTEK OLACAK"

"Teknik ekibimiz çok geniş olduğu için gerek ben gerek yardımcılar, futbolcularla görüşmeler gerçekleştiriyor. Novak Trabzonspor'da, Mert Hakan Sivasspor'da iyi bir performans sergiledi. 46 maçlık bir sezondan bahsediyoruz, her futbolcu bize lazım. Bazı futbolcu 2-3 hafta üst üste oynayacak, dinlenecek. Herkesin birbirine en iyi şekilde destek olacak. Bugüne kadar böyle oldu bundan sonra da böyle devam edeceğini düşünüyorum"

"EMRE DE VOLKAN DA BEN DE DOMİNANT KARAKTERLERİZ. AMA HER ŞEYİ KONUŞARAK HALLEDİYORUZ"

"Emre'yle bir ara takım arkadaşı olacaktık Newcastle'da... Olympiakos'ta oynuyordum, Newcastle'a transfer olacaktım. Oraya gittiğimde Emre'yle birlikte kaldık, birlikte antrenman yapıyorduk. O gerçekleşmedi... Takım iki maç kaybedince hoca görevinden alındı. Bizim de işimiz suya düştü. Emre olsun Volkan olsun ben olayım, güçlü, dominant karakterleriz. Her şeyi konuşarak, istişare ederek konuşuyoruz. Geldiğimiz günden beri herhangi bir sorun yaşamadık, yaşayacağımızı düşünmüyorum. Tabii ki maçlar, puanlar kaybedeceğiz ama oturup konuşarak çözüme götürürüz. Her şeyin Fenerbahçe için yapılması gerektiğini herkesin bilmesi gerekiyor"

"DOĞRU YOLDA OLDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM"

"Her şey iyi gidiyor, eksiklikler halen biraz var... Bazı arkadaşların uyum sürecinde olduğunu hala düşünüyorum ama milli aradan sonra onu da atlatacaklarını düşünüyorum. 18 transferler yeni bir takım kurduk. Başından beri bu arkadaşlar bir arada değildi. Onun sıkıntısını yaşadık ama ona rağmen ikinci sırada, 14 puandayız. Her şeyin doğru yolda olduğunu düşünüyorum"

Ali Koç: Çok travma, beklenmedik şeyler yaşadık. O yüzden ben çok temkinliyim. Hocam yeni, Emre yeni. Benim pozitif bakmamı sağlayan iki şey var: Hocam, Emre, futbolcularda gördüğüm ışık. Onların gözünde gördüğüm ışık, pozitif hava... Samandıra'daki hava beni çok etkilendiriyor. Trabzonspor maçının ilk yarısı bitti, 'Eyvah' dedim ama ikinci yarı üstünlük baya bizdeydi. O yüzden daha sonraki maçlarda daha pozitif olmamı sağlayacak veriler geliyor.. Henüz havaya girmedik, dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz.

"YARIŞLA İLGİLİ KONUŞMAK İÇİN ÇOK ERKEN"

Erol Bulut: Müthiş karakterler transfer ettik, o konuda herhangi bir sorun yaşamadık. İletişim olsun, arkadaşlık olsun çok iyi. Takımımızı sabah erken saatlerde çağırıp öğle yemeğinden sonra bırakıyor, kaynaşmayı sağlamaya çalışıyoruz. Yarışı şu an çok erken. Alanya lider, biz iki Galatasaray üçüncü sırada ama sezon 40 hafta. Daha oynanacak çok maç, değişecek pozisyon var. Konuşmak için erken...

"HAFTADA BİR KEZ DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ"

"Benim antrenmanlarımın bir günü duran top üzerine kurulu. Malatya'da, Alanya'da Fenerbahçe'de olsun. Haftada 1 kez çalışıyoruz. Bazen oyunu açamıyorsunuz ama bir duran topla oyunun kaderini değiştirebiliyorsunuz. Erken olduğunda maç çok farklı yere gidebiliyor. Rakibimizin korner olsun, frikik olsun en iyi şekilde analizini yapıyorlar biz de çalışıyoruz"

"GEÇİŞ OYUNLARINDA EKSİKLİKLERİMİZ VAR"

"Geçiş oyununda eksikliklerimiz var. Onları gidermemiz lazım. Basit hatalar oyunumuzun içinde mevcut.. Onları da azaltmamız gerekiyor."