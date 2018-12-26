Fenerbahçe 2. yarı için önemli transferler yapmayı planlarken, stoper mevkisi önceliğe sahip. HABERTÜRK'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre bu konuda tartışılmayacak bir isimle sorunu çözmek isteyen Sarı-Lacivertli yönetim, Manchester City forması giyen Mangala için nabız yokluyor.

Manchester City Menajeri Pep Guardiola döneminde kadroda yer bulmakta zorlanan tecrübeli oyuncu için başkan Ali Koç ve kurmaylarının tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

Mangala'nın Fenerbahçe'den gelen teklife ilk etapta sıcak bakmadığı belirtilirken transferdeki kesin durumun önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.