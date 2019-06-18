Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri!

Haberde, Fiorentina ve Fenerbahçe’nin daha avantajlı olduğu da vurgulanırken, “Badelj öncelikle futbol hayatına İtalya’da devam etmek istiyor. Ancak Fenerbahçe’nin şartları daha cazip. Muhtemelen son transferini yapacak olan Badelj uzun süreli ve iyi kazanacağı bir sözleşmeyi imzalamak istiyor” vurgusu yapıldı.