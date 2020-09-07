Sosyal medya Fenerbahçe paylaşımlarına başlayan Zahavi için menajeri Ronen Katzav, "Fenerbahçeli taraftarların ilgisi baş döndürücü ve gönül ısıtıcı. Bunun için teşekkür ediyoruz. Eran, şu ana kadar hiçbir kulübe imza atmadı veya imza atmaya yakın değil. Çin'deki sözleşmesi hala devam ediyor" dedi.