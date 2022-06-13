Özgökçen şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe, gayriresmi diyelim, görüşmelerimiz var. Resmi teklif yapılıp yapılmaması noktasında inisiyatif tabii ki Fenerbahçe kulübünde. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Şu anda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil."