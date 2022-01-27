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Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi: Muriç için SÜRPRİZ iddia

Fenerbahçe'ye son tarih! Vedat Muriç transfer sürprizi

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi. Lazio'da forma giyen ve Fenebahçe ile yeniden adı geçen Vedat Muriç için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Lazio'nun, cuma gününe kadar oyuncuya süre verdiği öne sürüldü... İşte son dakika haberinin detayları

27.01.2022 - 09:19 | Güncelleme: FUTBOL

  • Lazio'da forma giyen ve Fenebahçe ile yeniden adı geçen Vedat Muriç için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

  • İtalyan basınında yer alan habere göre; İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'nın Kosovalı golcüyü kiralamaya yakın olduğu aktarıldı.

  • Basında çıkan haberde; İspanyol ekibinin, Muriç için Lazio'ya 300 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği ve futbolcunun ligin ikinci yarısındaki maaşını da ödeyeceği belirtildi.

  • Muriç'nin kiralık sözleşmesinde ise 13 milyon euro satın alma opsiyonu yer alacağı kaydedildi.

  • Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu için Saint-Etiene de devrede. Fransız ekibinin teknik direktörü Pascal Dupraz, transfer için yaptığı açıklamada, "Bir haftamız var. Bir forvet ve savunma oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz" derken, L'Equipe ise forvetin Lazio'dan Muriç olduğunu ve transfer görüşmesi yapıldığını öne sürdü.

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