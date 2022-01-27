Öte yandan 27 yaşındaki futbolcu için Saint-Etiene de devrede. Fransız ekibinin teknik direktörü Pascal Dupraz, transfer için yaptığı açıklamada, "Bir haftamız var. Bir forvet ve savunma oyuncusunu kadromuza katmak istiyoruz" derken, L'Equipe ise forvetin Lazio'dan Muriç olduğunu ve transfer görüşmesi yapıldığını öne sürdü.