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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin ameliyat oldu - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Scottie Wilbekin ameliyat oldu

        Fenerbahçe Beko'da, Olympiakos ile oynanan maçta dizinden sakatlanan ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin ameliyat oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 18:25 Güncelleme: 16.10.2024 - 18:25
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        Wilbekin ameliyat oldu
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        Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının ABD'li oyun kurucusu Scottie Wilbekin'in ameliyat edildiğini duyurdu.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, ay başında THY Avrupa Ligi'nde Yunan temsilcisi Olympiakos ile oynanan maçta sağ dizinden sakatlanan Wilbekin operasyon geçirdi.

        Açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza 'geçmiş olsun' diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." denildi.

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