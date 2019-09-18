Lige çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de Alanyaspor karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyet moralleri bozdu. Sarı-lacivertli takım, ilk 3 haftadaki coşkulu hücumlarını Alanya karşısında gösteremedi.

Habertürk Spor'dan Ahmet Hamdi Girgin'in haberine göre; ev sahibi takımın başarılı alan daraltması karşısında çare bulamayan Fenerbahçe'de asıl sıkıntı savunmadaydı.

İlk golde Zanka ve Altay'ın birbiriyle topu alma konusunda anlaşamamasının ardından tecrübeli golcü Cisse bu hatayı affetmedi.

Alanya'nın 2. golünde ise başrolde Jailson vardı. Altay'ın kendisine bıraktığı topla ceza sahasından pasla çıkmaya çalışan Brezilyalı oyuncu Alanyaspor hücum oyuncularına neredeyse 'al da at' dedi, Cisse yine sahneye çıktı.

3. golde ise sağ bekte görev alan Ozan Tufan'ın basit top kontrolünü gerçekleştirememesi pahalı patladı. Topu kapan Alanyalı hücum oyuncuları hızlıca kaleye gitti, Junior Fernandes fişi çekti.

68'DEN SONRA SAVUNMACI KALMADI

Fenerbahçe'de sezon başından beri savunma bölgesinde yaşanan sıkıntı Alanyaspor maçında ayyuka çıktı. Sakatlığı bulunan Hasan Ali Kaldırım'ın dışında orijinal bölgesi sol bek olan oyuncusu olmayan Kanarya'da sol bekte yine asıl bölgesi sağ açık olan Nabil Dirar görev yaptı.

Mauricio Isla'nın sakatlığı sonrası sağ bekte Başakşehir ve Trabzonspor maçlarında olduğu gibi Ozan Tufan görev yaptı. Orijinal bölgesi orta saha olan Ozan, ilk maçta Emre Belözoğlu'nun yanında oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Milli Takım'da da kendi bölgesinde oynayan Ozan Tufan, Andorra maçında galibiyeti getiren golü kaydetmiş Moldova karşısında da 90 dakika forma giymişti.

Alanya maçında savunmanın göbeğinde yeni transfer Zanka ile orijinal bölgesi orta saha olan Jailson ikilisi, ligdeki ilk 3 maçta olduğu gibi yine ilk 11'de başladı. Ersun Yanal, 68. dakikada karşılaşma 3-1 devam ederken Zanka'yı çıkarıp Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna dahil etti.

Bu dakikadan itibaren Jailson'un yanına bir başka orta saha oyuncusu Luiz Gustavo geçti. Fenerbahçe maçı Ozan-Gustavo-Jailson-Dirar 4'lüsü ile tamamladı. Bu 4 oyuncunun da asıl bölgesinin savunma olmaması dikkat çekti.

Ersun Yanal, yedek kulübesinde bulunan ve orijinal stoper olan Serdar Aziz, Adil Rami ve Sadık Çiftpınar'a forma şansı vermedi.

KRİTİK İSİM HASAN ALİ KALDIRIM

Kanarya'nın savunmadaki en büyük sıkıntısı sol bek pozisyonunda yaşanıyor. Bu bölgeye transfer yapılmaması ve eldeki tek isim Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı Yanal'ın planlarını bozuyor.

Normal şartlarda sağ bekte Isla'nın yokluğunda Dirar'a bu bölgeyi emanet edecek olan Ersun Yanal, Ozan Tufan'ı da orta sahanın ortasında kullanmayı planlıyordu. Halihazırda bir sol bek oyuncusu olmaması nedeniyle Nabil Dirar ve Ozan Tufan'a ait olmadıkları bölgelerde görev verilmesi oyunculardan alınan verimi de düşürüyor. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım'ın takıma dönmesi ve Adil Rami'nin de hazır hale gelmesiyle savunmanın Dirar-Rami-Zanka-Hasan Ali şeklinde oluşması bekleniyor.