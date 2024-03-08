Fenerbahçe'de sakatlık: Çağlar devam edemedi!
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Union Saint-Gilloise karşılaşmasında sakatlandı ve maça devam edemedi
Giriş: 08.03.2024 - 00:18 Güncelleme: 08.03.2024 - 00:18
UEFA Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe'de bir sakatlık yaşandı.
Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, 34. dakikada sakatlık yaşadı ve kendini yere bıraktı. Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü yerine Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu.
Fenerbahçe'deki bu değişikliğin ardından karşılaşmaya sol bekte başlayan Jayden Oosterwolde stoper bölgesine geçti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ