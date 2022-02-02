Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı... Sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Ozan Tufan'ın Kanarya'ya döneceği iddia edildi.

Watford'da istenen seviyeye gelemeyen Ozan'ın sözleşmesinde yer alan 'Watford ligde kalırsa satın alma opsiyonu devreye girer' maddesinin geçerliliğini koruyacağı, Ozan'ın İngiliz ekibinin ligde kalması halinde tekrar Ada'ya döneceği belirtildi.