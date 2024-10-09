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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Osayi ile görüşmeler sürüyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Osayi ile görüşmeler sürüyor!

        Fenerbahçe'nin başarılı sağ beki Bright Osayi-Samuel, Sarı-lacivertlilerle henüz yeni sözleşme imzalamadı. Fenerbahçe yönetiminin milli aradan sonra Osayi ile görüşeceği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 09.10.2024 - 17:12
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        Fenerbahçe'de Osayi gelişmesi!
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        Fenerbahçe, sözleşmesi bu sezon bitecek olan Osayi Samuel ile görüşmelerini sürdürüyor.

        Sarı lacivertliler, milli aradan sonra Nijeryalı futbolcu ile bir görüşme daha yapacak.

        Fenerbahçe, 26 yaşındaki sağ beki 2021 yılı Ocak ayında Queens Park Rangers'tan kadrosuna katmıştı.

        Fenerbahçe formasıyla toplamda 145 maça çıkan Nijeryalı futbolcu 7 gol atarken 14 asist yaptı.

        Osayi Samuel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösteriliyor. (Transfermarkt)

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