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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Fred transferinde gelişme! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Fred transferinde gelişme!

        Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Brezilyalı orta saha Fred için flaş bir gelişme. Yıldız oyuncunun transferine Fenerbahçe de dahil oldu. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 15:34
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          Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

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          Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi.

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          Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.

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          Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi. Alınan bilgiye göre görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.

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          Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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          Fred'in takımdan ayrılması halinde Mancester United, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katacak.

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          DİĞER ADAY NDOMBELE

          Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe, Tanguy Ndombele transfer için Tottenham'ın kapısını çaldı.

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          Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler, Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temaslara başladı.

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          Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.

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          Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.

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          Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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