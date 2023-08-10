Fenerbahçe'de orta saha harekatı: Fred transferinde gelişme!
Bir süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Brezilyalı orta saha Fred için flaş bir gelişme. Yıldız oyuncunun transferine Fenerbahçe de dahil oldu. İşte detaylar...
- 1
Transferin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
- 2
Orta saha için önemli bir yıldızı kadrosuna katmak isteyen Sarı-lacivertliler rotayı İngiltere'ye çevirdi.
- 3
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Fenerbahçe, Manchester United forması giyen Brezilyalı orta saha Fred için bonuslarla birlikte 15 milyon euroluk teklifte bulundu.
-
- 4
Manchester United'ın orta sahaya takviye yapmak için Fred'i satış listesine koyduğu belirtilirken, Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içinde noktalamak istediği kaydedildi. Alınan bilgiye göre görüşmeler olumlu yönde ilerliyor.
- 5
Geçtiğimiz sezon 56 maça çıkan Fred, 6 gol 6 asistlik performans sergiledi.
- 6
Fred'in takımdan ayrılması halinde Mancester United, Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katacak.
-
- 7
DİĞER ADAY NDOMBELE
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için harekete geçti. Fenerbahçe, Tanguy Ndombele transfer için Tottenham'ın kapısını çaldı.
- 8
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Sarı-lacivertliler, Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için temaslara başladı.
- 9
Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas kurdu.
-
- 10
Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.
- 11
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 12
-
- 13