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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oosterwolde sevinci! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Oosterwolde sevinci!

        Fenerbahçe'de menisküs ameliyatı olan Jayden Oosterwolde, bireysel çalışmalara başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 19:36 Güncelleme: 03.05.2024 - 19:36
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        Fenerbahçe'de Oosterwolde sevinci!
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        Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 6 Mayıs Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam etti.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde ısınma ve çabukluk hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalıştı.

        OOSTERWOLDE SEVİNCİ

        Fenerbahçe'de Oosterwolde sevinci yaşanıyor. Bir süredir sahalardan uzak olan Hollandalı futbolcu bireysel çalışmalara başladı.

        TRT Spor'un haberine göre, Oosterwolde’nin son durumunu netleştirmek adına kontrol MR’ı çekilecek, sonuçlarda bir problem olmaması halinde Hollandalı futbolcu, Konyaspor maçının ardından takımla birlikte çalışmalara başlayacak.

        Olympiakos maçında sakatlanan Jayden Oosterwolde menisküs ameliyatı olmuştu.

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