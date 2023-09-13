Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi: Transferden vazgeçildi!
Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe kadrosuna birçok ismi kattı. Son olarak orta sahada 6 numara transferini bitirmek isteyen sarı-lacivertlilere Portekizden kötü haber geldi. Fenerbahçe, Braga'nın yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle Al-Musrati transferinde geri adım attı. İşte detaylar...
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Transfer dönemimin son günlerine gelinirken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.
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Kadrosuna birçok yıldız ismi katan sarı-lacivertliler, son olarak orta saha bölgesinde 6 numara transferini bitirmek için harekete geçmişti.
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Gündeme ise Braga forması giyen Libyalı Al-Musrati gelmişti.
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TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Sarı lacivertliler, Al Musrati için sözlü olarak zemin yokladı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmedi.
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Fenerbahçe'nin futbol direktörü Mario Branco'nun transfer için Portekiz'e gittiği iddiaları ise kulüp kaynakları tarafından yalanlandı.