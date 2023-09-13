Fenerbahçe'de Musrati gelişmesi: Transferden vazgeçildi!

TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Sarı lacivertliler, Al Musrati için sözlü olarak zemin yokladı ancak Portekiz ekibinin yüksek bonservis talebi ve oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde oynatmak istemelerinden dolayı bu transferin gerçekleşmedi.