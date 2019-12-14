Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Fenerbahçe'de şok bir sakatlık yaşandı. Habertürk Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre teknik direktör Ersun Yanal'ın fazla forma şansı vermediği ve devre arasında satılması gündemde olan Miha Zajc, antrenmanda ayak bileğine darbe aldı. Sloven oyuncunun yapılan kontrollerinde ayak bileğinin döndüğü ve bağlarında kopuk tespit edildiği bildirildi. Zajc'ın 2-2.5 ay kadar sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.