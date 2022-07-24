Fenerbahçe'de gece geç saatlerde flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, Luiz Gustavo'nun Al Nassr ile anlaştığını duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilirken Al Nasr ise Brezilyalı yıldızın transferini resmen açıkladı.

Al Nassr, Brezilyalı oyuncu ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını ve bonservis bedeli ödenmeyeceğini açıkladı.

Fenerbahçe, 35 yaşındaki futbolcuyu 2019 yılında Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli forma altında 3 sezonda 97 maça çıkan Gustavo, 5 kez fileleri havalandırdı.