Fenerbahçe'de kongre heyecanı

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda yapılacak kongrede başkan Ali Koç seçime tek aday olarak giriyor. Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.
İki gün sürecek genel kurulda bugün Ali Koç kürsüde konuşmasını yapacak. Ardından yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak.
OY VERME İŞLEMİ CUMARTESİ GÜNÜ
Yarın ise toplamda 29 bin 9 üye ile delege oy kullanmak üzere sandık başına gidecek. Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Bu arada adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt yeterli geçerli imza sayısına ulaşamadığı için seçime girme hakkı kazanamadı.
ALİ KOÇ'UN LİSTESİ BELLİ OLDU
Fenerbahçe'de yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesinde tek aday Ali Koç'un yönetim kurulu aday listesi dün gece açıklandı. Eski yöneticilerden Ömer Temelli ile Ahmet Ketenci yeni yönetim listesinde yer alırken; Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Tankut Turnaoğlu, Turhan Şahin, Ömer Okan, Ozan Korman Tarman ve Metin Sipahioğlu ile yol ayrımına gidildi. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş da yeni dönem için yedek üyeler arasında yer aldı.
Ali Koç'un yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
ASİL ÜYELER: Erol Bilecik, Burak Ç. Kızılhan, Ömer Temelli, Mehmet Dereli, Fethi Pekin, A. Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Hüseyin Arslan, Esin Güral Argat, Nüket Küçükel Ezberci, Ahmet Ketenci, Alper Pirşen, Kemal Danabaş, Ruşen Çetin
YEDEK ÜYELER: Selma Altay Rodopman, Ömer Okan, Selahattin Baki, Bekir İrdem, İlker Dinçay, Özgür Özaktaç, Can Gebetaş
34. BAŞKAN SEÇİLECEK
Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç, seçime tek aday olarak giriyor. Sarı-lacivertli kulübün bir önceki seçiminde 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım karşısında 16 bin 92 oy alan Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nün 33'üncü başkanı seçilmişti. Bir diğer başkan adayı Eyüp Yeşilyurt ise gerekli imza şartları ve kurulları oluşturamaması sebebiyle seçime giremeyecek. Yeşilyurt'un yanı sıra aday olması beklenen Engin Verel de seçime katılmayacak.
OTOPARK GERİLİMİ
Kongre öncesi Fenerbahçe'de otopark tartışması çıktı. Aziz Yıldırım, maraton tribün tarafındaki otoparkın kendilerine verilmemesi nedeniyle kongreye katılmayacaklarını duyurdu.
Yıldırım, "Abdullah Kiğılı'nın yürüme problemleri sebebiyle en azından üç araçlık kullanım imkanı tanınmasını istedik. Vefa Küçük önce kabul etti, ardından buranın bize verilmeyeceğini iletti. Bu uygulamayı üzüntü ve esefle karşılıyoruz. Ben ve arkadaşlarım kongreye katılmayacağız" dedi.
Ardından Fenerbahçe Kulübü de şu açıklamayı yaptı: "Fenerium otoparkından kendilerine yer verilmiştir. Yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kendisinden beklentimiz, söz vermiş olduğu gibi eski başkan Sayın Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının, kongremize katılım göstermeleridir."
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