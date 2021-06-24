Aziz Yıldırım 3 yıllık suskunluğun ardından bir basın toplantısı ile 'muhalefete' başladığını ilan etti. Stratejisi hiç düşünülmemiş bu basın toplantısı sonrası, Ali Koç'un oylarının arttığına eminim. Cumartesi kongreye gelecek üye sayısını artırdı. Ali Bey söz gelimi 5 bin oy alacaksa 6 - 7 bin oy alır şimdi.

Çünkü Aziz Yıldırım, Ali Koç'u eleştirmekten ziyade 3 yıllık öfke kustu. Ali Koç'u sportif başarısızlıktan eleştirmek doğaldır. Ben de eleştiriyorum. Lakin İrfan Can transferi üzerinden kulübü adeta SPK'ya şikayet etmek nedir? Bir takım kaçak isimleri referans göstermek nedir? Aziz Yıldırım'ı bu konular üzeninden Trending Topic yapanlar Fenerliler değil, Galatasaraylılar - Trabzonlular - Beşiktaşlılar oldu.

Ayrıca Ali Koç yarın çıksa Güiza'dan başlasa; sakat RvP'nın kakalanmasından devam etse, Mehmet Topuz'a 9 milyon dolarları; Krasic'e 8 milyon Euro'ları ortaya dökse Aziz Bey'in verecek cevabı olmaz.

Ayrıca Aziz Bey bir mali hesap yaptı ben anlamadım. Ali Bey 621 milyon Euro borç var demişti. Aziz Bey 444 milyon Euro dedi. Haklı olabilir. Sonra bir takım TL ve dolar rakamları ile 300 milyon dolar borç oldu. Bir ara dedim ki "Herhalde Aziz Bey alacaklı çıkacak!"

Mali bir enkaz olduğu bir gerçektir.

Ama en faciası Nihat Özdemir konusuydu. Bu satırların yazarı yazmıştı: Önder Fırat dostlarına "Nihat abiyle konuştum, limite uymazlarsa lisans vermem" dedi. Yani Nihat Özdemir'in bugüne kadar çıkardığı zorluklar ve hatta bana göre tuzak olduğu sonradan ortaya çıkan Zorlu buluşması hep Aziz Bey ekibi endeksli gibi görülecek artık. Artık Özdemir Federasyonu, olumsuz ne yaparsa yapsın Aziz Bey'den bilinecek. Öyle olmasa bile imaj bu oldu. Kabul edelim ki Nihat Özdemir, Ali Koç'u hiç bir zaman kabullenemedi. Şimdi camianın büyüğü Aziz Bey'e asıl bu anlamda görev düşüyor; Nihat Özdemir'e "Ali'yi sevmeyebilirsin ama Fenerbahçe'ye zarar verdirme" demelidir.

Hülasa kelam Aziz Bey, Ali Koç'a olan desteği artırdı.

Ve fakat Ali Koç yönetiminin de buradan çıkarması gereken dersler var. Başarılı olamazsan muhalefet başlar ve bu doğaldır. Başarılı olmak için de Aziz Bey'in dediği gibi Koç olduğunu hatırlamalı. "Kimse Türkiye'ye gelmek istemiyor" çok talihsiz bir ifadeydi.

Kulübün satılma hikayesine gelince. Ali Koç artık "algı" söylemini bırakıp bu konuyu net bir dille açıklaması gerek. Futbol A.Ş satılabilir mi? Bunların anlatılması gerek.

Basketbolu A.Ş'ye çevirmek iyi fikir. Ben olsam Ali Koç'un yerinde, Aziz Bey'in 4 saat izlediği pinpon da dahil tüm amatör branşları A.Ş yapar isteyene veririm. Futbolun 1 kuruşunu bu branşlara vermem. Bu konuda benim fikrim çoktandır belli.

Velhasıl Ali Bey, Aziz Yıldırım'ın basın toplantısından evvelkinden daha kuvvetli bir halde seçilecek. Lakin ve muhakkak bilmeli ki muhalefet başladı. Başarısızlık artık kendisini daha fazla yıpratır. Bunu önlemenin yolu KARARLI olmak, GEÇ KARAR ALMAMAK ve KOÇ olduğunu hatırlamaktan geçiyor. Hoca transferinde görmediğimiz bu özellikleri inşallah futbolcu transferlerinde görürüz. Kendi üzerine düşeni yapsın, hakemler - TFF ve başka unsurlar ön kesmeye çalışırsa oklar Aziz Yıldırım'ı gösterir.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."