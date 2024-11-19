Fenerbahçe'de Kayserispor maçı hazırlıkları başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü Bellona Kayserispor'la deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından dayanıklılık koşularıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

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Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.