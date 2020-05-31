Süper Lig'in 27. haftasında 12 Haziran Cuma günü Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanı başkan Ali Koç, yönetim kurulu üyeleri Kemal Danabaş ve Selahattin Baki'nin de izlediği belirtildi.

Core çalışmasıyla başlayan idmanın, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından yapılan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.