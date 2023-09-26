Fenerbahçe'de İsmail Kartal etkisi: Mağlubiyeti unuttu!

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile yollar ayırmış ardından 3. İsmail Kartal dönemi başlamıştı. Bu kez tecrübeli çalıştırıcıya sezon başında takımı emanet eden Fenerbahçe Yönetimi, ilk 12 maç itibarıyla hiç kaybetmedi.

Son olarak Alanyaspor’u yenerek 12’de 12 yapan Fenerbahçe’de İsmail Kartal'ın getirdiği yeni sistem meyvelerini vermeye devam ediyor. Yeni transferlerin de etkisiyle çok az gol yiyen bir takım haline dönüşen Fenerbahçe'de bireysel performanslar da bir hayli arttı.

İsmail Kartal, sezon genelinde sistemlerinde bir değişiklik olmayacağını, 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-3-1 formasyonlarıyla oynayacaklarını, oyun içinde savunma ve hücumda farklı varyasyonlara dönebileceklerini, bu sistemden vazgeçmeyeceklerini, zaman içinde skora göre 2 forvetli sisteme de geçebileceklerini söylemişti.

Jorge Jesus döneminde yapılan transferilerin birçoğu ile yollarını ayıran Fenerbahçe yaptığı yeni eklemelerden hızlı bir şekilde verim aldı.

Sarı-lacivertli takım bu sezon çıktığı 12 resmi maçta toplamda 7 gol yedi. Geçtiğimiz sezonki Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ilk 12 hafta itibarıyla 11 gol yemişti.

Uzun yıllar Serie A’da görev yapan Brezilyalı stoper Rodrigo Becao, Fenerbahçe'ye kısa sürede uyum sağladı. Sertliği ile bilinen futbolcunun pozisyon sezgisi de oldukça kuvvetli. Savunmanın lideri konumuna gelen Becao büyük beğeni topluyor. Son oynanan Alanyaspor mücadelesinde Brezilyalı futbolcu 53 kez topla buluştu ve %90.7 pas isabeti sağladı. 7 ikili mücadelenin 7'ünü kazanan Becao 2 de pas arası yaptı.

Yine yaz transfer döneminde Becao ile birlikte takıma katılan Ganalı stoper Djiku son oynanan Alanyaspor mücadelesinde büyük beğeni topladı. Başarılı stoper, rakipleriyle girdiği 7 hava topu mücadelesinin hepsini kazanırken, 11 ikili mücadelenin 9'undan galip ayrıldı. Alexander Djiku ayrıca 8 sahipsiz top kazandı, 5 pas arası yaptı, 2 atak uzaklaştırdı ve yüzde 87 pas isabeti yakaladı.

Fenerbahçe bu sezon hücum hattına yaptığı 3 transferden ilk 12 maç sonucunda 15 gol ve 12 asist katkısı aldı.

Dönem dönem gösterdiği performansla Fenerbahçe tribünleri tarafından eleştirilen tecrübeli futbolcu bu sezon gönülleri fethetti.

Geçtiğimiz sezon dalgalı bir performans gösteren İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği performansla hem takımına en çok katkı sağlayan isimlerden oldu hem de tribünlerin sevgilisi oldu.

28 yaşındaki oyuncu, sezon başında olmasına rağmen şimdiden 10 gole direkt katkı sağladı. Süper Lig’de bu sezon 2 gol atıp 2 asist yapan İrfan Can Kahveci, Avrupa Konferans Ligi Elemeleri’nde ise 6 maçta 4 gol 2 asistle oynadı. Şu ana kadar çıktığı 12 resmi maçta toplamda 6 gol atıp 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, bu alanda en iyi sezon istatistiğini geride bırakmak üzere.

Fenerbahçe ile geçirdiği ilk tam sezon olan 2021/2022 sezonunda 4 gol atıp 7 asist yapan 28 yaşındaki oyuncu, 2022/2023 sezonunda ise 7 gol 4 asistlik performans sergileyerek 11 gole direkt etki etmişti.