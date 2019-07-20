Fenerbahçe, stoper arayışlarında hem seçenekleri artırıyor, hem de girişimlerini hızlandırıyor. Yabancı ve deneyimli bir stoper transfer etmek isteyen sarı lacivertliler, yerli bir savunma oyuncusu da alarak, rotasyonu genişletebilir.

Sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertlilerin yeni teklifini düşük bulan Martin Skrtel, Avrupa’daki kulüp arayışında beklediğini bulamadı. Taleplerini düşüren Slovak futbolcu, 2 milyon euro bandına indiği takdirde tekrar Fenerbahçe forması giyebilir.

Sarı lacivertliler, eski futbolcusu Simon Kjaer ile ilgili de Sevilla’dan haber bekliyor. İspanyol kulübüne bedelsiz kiralama talebini ileten yönetim, Danimarkalı stopere de yıllık 2,5 milyon euro teklif etti.

Stoper için en önemli alternatif ise bir diğer Danimarkalı Mathias Zanka. Bu transferin, İngiliz kulübü Huddersfield’a verilecek 3 buçuk milyon euro bonservis bedeli karşılığında bitebileceği öğrenildi.

Türkiye’de de görüşmelerini sürdüren transfer komitesi, hem Gençlerbirliği’nden Mert Çetin, hem de Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy’u listede tutuyor. Bonservis bedelleri uygun bir miktara çekildiği takdirde bu iki futbolcudan birinin de takıma katılması bekleniyor.