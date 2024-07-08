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        Fenerbahçe'de gündeme sürpriz isim geldi: Wesley Teixeira

        Sol kanada yırtıcı oyuncu arayan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sportif Direktör Mario Branco, Brezilya'da Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley Teixeira için resmi görüşmelere başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.07.2024 - 15:00 Güncelleme: 08.07.2024 - 15:00
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        • 1

          Fenerbahçe'de sol kanat için sürpriz bir isim gündeme geldi. Sarı-Lacivertliler, Brezilya Serie A'da Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley Teixeira için kulübüyle resmi temasa geçti.

        • 2

          Avrupalıların kıtaya ayak basmasını heyecanla beklediği Güney Amerikalı yeteneklerden biri olan Teixeira için dünya basınının yorumu ise 'harika çocuk' olduğu yönünde. Görüşmeleri sürdüren Sportif Direktör Mario Branco'nun kısa sürede transferi sonuçlandırması bekleniyor.

        • 3

          Genç futbolcuyu A Takım'a çıkaran isim ise yabancı değil. Güney Amerika ve özellikle Brezilya futboluna olan hakimiyetiyle tanınan Fenerbahçe eski hocası Vitor Pereira, 2005'li oyuncuyu Corinthians'ta A Takım'a çıkaran ilk antrenör oldu.

          Brezilya ekibiyle temasa geçmeden önce Pereira'nın görüşlerini alan Kanarya, 19'luk isim için eski hocasından tam geçer not aldı. Pereira'nın onay vermesi üzerine harekete geçen Mario Branco, uçağa atlayıp Brezilya'ya giderek transferi sonlandırmak üzere aksiyona geçti.

        • 4

          PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

          İlk profesyonel sözleşmesini 2022-23 sezonunda Corinthians U20'deyken imzalayan Wesley, aynı sezonun sonlarına doğru gösterdiği performansla A Takım'a yükseldi.

        • 5

          İki sezon boyunca Corinthians'ın as kadrosunda yer alan ve başka takımda oynamayan 2005 doğumlu hücumcu; tüm kulvarlarda çıktığı 73 maçta 3 bin 637 dakika süre aldı. Teixeira bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağlarken, 7 kez de sarı kart gördü.

        • 6

          Aynı dili konuştuğu Mourinho ile çalışmanın kariyerine olumlu etki edeceğini düşünen Teixeira'nın piyasa değeri ise 10 milyon euro.

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