05 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe, Garry Rodrigues transferinde geri sayıma geçerken bu konuda flaş bir iddia ortaya atıldı! Sarı-lacivertliler, kariyerini Suudi Arabistan'ın Al Ittihad kulübünde sürdüren tecrübeli futbolcuyu bonservisiyle kadrosuna katabilir!
Geçen sezonun devre arasında 9 milyon Euro bonservis bedeliyle Galatasaray'dan Suudi Arabistan ekibine transfer olan Garry Rodrigues'in, Al Ittihad kulübünden alacaklarının olduğu öne sürüldü!
Suudi Arabistan temsilcisinin, Garry Rodrigues'e maaşlarını ödemediği, buna karşılık olarak tecrübeli yıldızın bonservisini eline aldığı iddia edildi. Garry Rodrigues ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertlilerin bu transferi kiralık olarak değil, bonservisle bitireceği öne sürüldü.
2016-17 sezonunun devre arasında PAOK'tan Galatasaray'a transfer olan 28 yaşındaki yıldız, sarı-kırmızılıların 2017-18 sezonunda kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı. Özellikle Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından performansını yukarıya çeken Garry Rodrigues, 33 maçta attığı 9 gol 11 asistle sarı-kırmızılıları zafere taşıya oyunculardan biri olmuştu.
Geçen sezona da Galatasaray'da başlayan ve devre arasında Al Ittihad'ın yolunu tutan 28 yaşındaki yıldız, Suudi Arabistan ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol atarken asist yapamadı.
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