Fenerbahçe'de Fred sevinci
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda yarın Gaziantep FK ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sakatlığını atlatan Fred, takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı
Fenerbahçeli futbolcu Fred, sakatlığının ardından bireysel koşulara başladı. Brezilyalı oyuncunun sakatlığı sağlık ekibi tarafından yakından takip ediliyor.
19 Şubat’a kadar bireysel çalışacak futbolcunun durumu çekilecek MR’dan sonra belli olacak. MR sonucunun temiz çıkması halinde Fred takımla birlikte çalışmalara başlayacak.
Fenerbahçe sağlık ekibi, Brezilyalı futbolcuyu 25 Şubat’ta oynanacak Kasımpaşa maçına yetiştirmeye çalışıyor. Deneyimli futbolcunun 21 Ocak’ta oynanan Yılport Samsunspor maçında sağ bacak uyluk ön bölgesinde yırtık tespit edilmişti.
Öte yandan Fenerbahçe kupada oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı.