Fenerbahçe'de Fred kadroda yer aldı
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacak Fenerbahçe'nin 23 kişilik kamp kadrosu belli oldu.
Giriş: 01.03.2024 - 17:29 Güncelleme: 01.03.2024 - 17:29
Kadroda cezalı Djiku, sakatlığı bulunan İrfan ve King yer almazken, Fred dahil edildi.
Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı 23 kişilik maç kadrosunda şu isimler yer alıyor:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıo
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ