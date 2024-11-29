Fenerbahçe'de Fred Athletic Bilbao maçında yok!
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Mücadelede sarı kart gören Fred, Athletic Bilbao maçında cezalı duruma düştü.
Giriş: 29.11.2024 - 00:00 Güncelleme: 29.11.2024 - 00:00
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. hafta karşılaşmasında Çekya ekibi Slavia Prag sahasında temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırladı.
FRED, BILBAO MAÇINDA YOK!
Mücadelenin 41. dakikasında sarı-lacivertlilerde Fred sarı kart gördü. Sambacı yıldız turnuvada 3. sarı kartını görerek 6. hafta oynanacak Athletic Bilbao maçında cezalı duruma düştü.
Fenerbahçe 11 Aralık Çarşamba günü İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao'yu sahasında konuk edecek.
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