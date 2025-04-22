Fenerbahçe'de formasyon değişimleri sahaya nasıl yansıdı?

Bu sezon ilk olarak Avrupa'da Rangers'a elenen ardından kupa mücadelesinde Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe son olarak ligde Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı ve Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Ligin bitmesine 6 hafta kala umutlarını tüketen Fenerbahçe'de formasyon değişiklikleri sahaya nasıl yansıdı, kadro istikrarı neden yakalanmadı?

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HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk ve HT Spor.com editörü Özer Çak, Bakış Açısı'nda değerlendirdi.

🔹 Sık formasyon değişimi sahaya nasıl yansıdı?

🔹 Kadro istikrarı neden yakalanmadı?



🎙️ @ataslck ve @OzerCakk, Jose Mourinho'nun tercihlerini Bakış Açısı'nda değerlendirdi. pic.twitter.com/8xy20cj0Pu — HT Spor (@HTSpor) April 22, 2025

LİGDE 4'LÜ SİSTEM YAKTI

Sezona 4-2-3-1 sistemiyle başlayan Fenerbahçe, 18. haftadaki Hatayspor mücadelesine kadar bu sistemle oynadı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Hatayspor maçıyla beraber 3'lü sisteme geçti ve Fenerbahçe'nin yükselişi de böyle geldi. 4'lü sistemde 26 maç oynayan Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmalarda 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken sonrasında çıktığı 4'lü sistemdeki 21 maçta sadece 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de 4'lü sisteme döndüğü Trabzonspor maçıyla arka arkaya 3 galibiyet alan Fenerbahçe son olarak çıktığı Kayserispor mücadelesinde ise 3-3 beraber kaldı.

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OĞUZ AYDIN 2 İLERİ 1 GERİ

İlk olarak 13. haftada 6-2 kazanılan Kayserispor maçına ilk 11 çıkan ve 2 gol-1 asistle yıldızlaşan Oğuz Aydın, sonrasında takımın vazgeçilmezi olmuştu. Ancak son 3 hafta kulübeden oyuna girdi. Aynı kaderi Kostic de yaşadı. Aynı zamanda tek forvet ısrarı da Dzeko ve En-Nesyri'yi bitirdi.

3'LÜ SİSTEMDE KOSTIC-OĞUZ 4'LÜ DE OSAYI, MAXIMIN Teknik direktör Jose Mourinho haftalardır uygulamaya koyduğu 3'lü defans anlayışından vazgeçti, 4'lüye döndü. 4-1'lik galibiyet sonrasında aynı sistemle oynanan Sivas maçı da 3-1 kazanıldı. Bu kararla yıldızlar da değişti. 3-4-1-2 sisteminde harikalar yaratan Oğuz Aydın ve Kostic kulübeye çekildi. 3'lü sistemde Kostic ve Oğuz oynarken 4'lü sistemde Osayi ve Maximen oynadı.