Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da
Rayo Vallecano, Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Miguel Crespo'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Şu anda İspanya'da sağlık kontrollerinden geçen oyuncunun maaşının tamamını İspanyol ekibi karşılayacak
Giriş: 30.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:24
Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Rayo Vallecano’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre Crespo şu anda Madrid’de sağlık kontrollerinden geçiyor. Maaşının tamamını ise Vallecano karşılayacak.