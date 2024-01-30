Fenerbahçe'de flaş ayrılık: Miguel Crespo, Rayo Vallecano'da

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Fenerbahçe'nin Portekizli orta sahası Miguel Crespo, Rayo Vallecano’ya transfer oldu. Sarı-lacivertliler, Portekizli oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık transferi için İspanyol ekibiyle anlaşmaya vardı.

TRT Spor'un haberine göre Crespo şu anda Madrid’de sağlık kontrollerinden geçiyor. Maaşının tamamını ise Vallecano karşılayacak.