Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisiyle birlikte Khimki'ye transfer olduğunu duyurdu. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kemal Ademi’ye Teşekkürlerimizle Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki’ye transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü"