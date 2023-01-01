Fenerbahçe'de fikstür yoğunlaşıyor

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Fenerbahçe, yeni yılın ilk ayında zorlu bir fikstüre girecek. Sarı lacivertliler, bu süreçte biri derbi olmak üzere 6 maç oynayacak. Jorge Jesus'un ekibi, salı günü deplasmandaki Fraport Tav Antalyaspor maçı ile yeni yıla merhaba diyecek.

TRT Spor'un haberine göre oynadığı 6 dış saha maçında 10 puan toplayan Fenerbahçe, bu karşılaşmayı kayıpsız geçmeyi planlıyor. Ocak ayının 2'nci maçında ise sarı lacivertlilerin konuğu Galatasaray olacak. Dev maçta ezeli rakibini mağlup etmek isteyen Fenerbahçe, iç sahadaki yüksek performansını devam ettirmeyi amaçlıyor. Bu maçın ardından Jorge Jesus'un öğrencileri iki kez üst üste deplasmanda mücadele edecek. İlk olarak Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak sarı lacivertliler, ardından 2'nci yarının ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, bu süreçte Türkiye Kupası'nda da kritik bir maça çıkacak. Son 16 turu mücadelesinde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak sarı lacivertli takım, adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Ocak ayının son maçında ise Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa olacak. Jorge Jesus'un ekibi, lacivert beyazlılar ile oynayacağı maçla birlikte yeni yılın ilk ayını galibiyetle kapatmanın yollarını arayacak.