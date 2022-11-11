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Fenerbahçe'de Ekim ayının futbolcusu yine Miguel Crespo!

Fenerbahçe'de form grafiği sürekli artan Miguel Crespo, taraftarın katıldığı ankette Eylül ayının ardından Ekim ayının futbolcusu seçildi.

Giriş: 11.11.2022 - 15:40 | Güncelleme: ABONE OL
Fenerbahçe'de Ekim ayının futbolcusu yine Miguel Crespo!

Fenerbahçe taraftarları, forma giydiği maçlarda formuyla göz dolduran Miguel Crespo’yu, Fenerbahçe taraftar sitesi 12 Numara’nın düzenlediği Mythos Cards Ayın Futbolcusu anketinde Ekim ayının oyuncusu seçti.

Ayın futbolcusu ödülünü Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman sonrasında alan Miguel Crespo, “Bana oy veren bütün taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü aldığım için çok mutluyum. Haydi Fener! Her zaman birlikteyiz.” diyerek mutluluğunu ifade etti.

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