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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16, golünü kaydetti - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16, golünü kaydetti

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Spartak Trnava maçında attığı gollerle bu sezonki 16. golüne ulaştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 23:17 Güncelleme: 14.12.2023 - 23:17
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        Dzeko'dan 16. gol!
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son haftasında sahasında Slovakya temsilcisini konuk eden Fenerbahçe, mücadeleyi 4-0 kazandı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon Süper Lig’de tüm maçlarda görev alan Dzeko, Konferans Ligi’nde ise 6 maçta forma giydi. Bugünkü gollerle Avrupa Konferans Ligi’nde 4. golüne ulaşan 37 yaşındaki futbolcu, ligde de 12 gol kaydetti.

        Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 74. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

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