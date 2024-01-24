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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Djiku döndü, Bonucci kadroda yok! - Fenerbahçe Haberleri

        Djiku döndü, Bonucci kadroda yok!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, son oynanan Samsunspor maçı 11'ine göre RAMS Başakşehir maçına 2 değişiklik ile çıktı. Afrika Uluslar Kupası'ndan bugün dönen Alexander Djiku ayağının tozuyla kadroya alınırken, Leonardo Bonucci ise maç kadrosunda yer almadı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 20:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 20:29
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        Djiku döndü, Bonucci kadroda yok!
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        Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'e konuk oluyor. Teknik Direktör İsmail Kartal, Samsunspor maçı 11'inden 2 değişikliğe giderek, turuncu-lacivertlilere karşı stoper mevkiinde Bonucci yerine Serdar Aziz'e görev verdi. İtalyan defansın hafif sakatlık yaşadığı ve bu sebeple kadroya alınmadığı öğrenildi. Son lig maçında sakatlık yaşayan Fred'in yerine de Rade Krunic 11'de şans buldu.

        DJIKU MAÇ KADROSUNDA

        Gana Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası'ndan elenmesi sonrası İstanbul'a dönen Alexander Djiku, Başakşehir müsabakasının kadrosunda yer aldı. Djiku, sarı-lacivertlilerle son olarak Galatasaray maçında forma giyerken, 4 lig maçında takımını yalnız bırakmıştı.

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        KRUNIC LİGDE İLK KEZ 11'DE

        Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Rade Krunic, ligde ilk kez 11’de yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Adanaspor ile oynanan maçta 11’de yer alan Rade Krunic, Samsunspor mücadelesinde 87'de oyuna dahil oldu. Teknik direktör İsmail Kartal, Fred’in yokluğunda Krunic’e görev verdi.

        F.BAHÇE'DE 8 EKSİK

        Fenerbahçe’nin başarılı defans oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Afrika Uluslar Kupası maçları nedeniyle Nijerya Milli Takım kadrosunda yer alıyor. Sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Fred ve Leonardo Bonucci'nin yanı sıra Luan Peres kadroda bulunmuyor. Ryan Kent ise teknik ekip kararıyla karşılaşmada yer almadı.

        İsmail Kartal, Başakşehir karşısına şu 11 ile çıktı:

        “Dominik Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Rade Krunic, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic ve Edin Dzeko.”

        Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Alexander Djiku, Bartuğ Elmaz, Lincoln, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, Emre Mor, Joshua King ve Michy Batshuayi ise yedek bekledi.

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