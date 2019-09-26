Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Galatasaray derbisinde nasıl bir 11 sahaya çıkartacağı konusunda henüz net bir karar vermedi. Isla, Moses, Hasan Ali gibi sakatlığı bulunan oyuncuların dönmesiyle birçok mevkide seçenek artarken Altay, Dirar, Jailson, Zanka, Gustavo, Kruse, Deniz ve Vedat’ın banko oynayacağı öğrenildi.

Bunun dışında ise sağ bek için Ozan, Dirar ve Isla arasında, sol bek için Dirar ve Hasan Ali arasında, orta saha için Emre, Ozan ve Tolga arasında kanat için Deniz’in yanı sıra Moses ve Tolga Ciğerci ve Kruse arasında bir seçimde bulunacak olan Ersun Yanal yarından itibaren kafasındaki seçimleri netleştirmeyi planlıyor.