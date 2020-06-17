Karapınar'ın Deniz'in oyundan alınması ve tepki göstermesiyle ilgili, "Takımdan, arkadaşlarından özür diledi. Orada biz hata yapmış olabiliriz. Bir planlama yapmıştık, bir şey düşünmüştük. Onun için çıkardık. Deniz iyi oynuyordu. Ama bunu soyunma odasına hallettik. Deniz, kendini bilen bir oyuncu. Saygı duyan bir oyuncu ama bu maçı kazanma hırsıyla böyle bir şey oldu. Onu hoş görüyoruz, sıkıntı yok" dedi.