Defansa Ceccherini!

Fiorentina'nın İtalyan stoperi Federico Ceccherini, Fenerbahçe’nin gündeminde. Bu sezon geldiği Fiorentina’da 4 maça çıkan

Ceccherini ayrılma eşiğinde. 2022’ye kadar mukavelesi olan stoperi Frosinone de istiyor.

YENİDEN BEHİCH!



Öte yandan PSV’ye giden ve orada istediğini bulamayan Avustralyalı sol bek Aziz Behich, Hollanda’dan ayrılıyor. Fenerbahçe’nin daha önce kadrosuna katmaya çalıştığı Behich’e kavuşması şimdi daha kolay gözüküyor.