Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas organizasyonlarıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, günü özel programlar eşliğinde tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.