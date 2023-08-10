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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Becao ilk maçında golünü attı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe'de Becao ilk maçında golünü attı!

        Fenerbahçe'nin yeni transferi Rodrigo Becao, forma giydiği ilk maç olan Maribor'a karşı golünü atmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 23:16
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        Becao golle başladı!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor’u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti geriden golleri Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Dusan Tadic kaydetti.

        Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı Brezilyalı futbolcu Rodrigo Becao, mücadeleye 11’de başladı. İlk kez forma giydiği maçta performansıyla beğeni kazanan 27 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı.

        Szymanski’nin kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahasında topa iyi yükselen Becao, fileleri havalandırmayı başardı. Becao, 90 dakika sahada kaldı.

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