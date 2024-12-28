Fenerbahçe'de Becao ameliyat oldu!
Fenerbahçe, Rodrigo Becao'nun ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçirdiğini duyurdu.
Giriş: 28.12.2024 - 14:09 Güncelleme: 28.12.2024 - 14:09
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Rodrigo Becao, ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre RAMS Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Becao'nun ameliyatı yurt dışında yapıldı.
Ön çapraz bağ rekonstruksiyonu, iç yan bağ ve dış menisküs onarımı operasyonu geçiren Brezilyalı futbolcunun rehabilitasyon süreci başladı.
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