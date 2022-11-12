Geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında önemli birkaç kurtarışa imza atan 24 yaşındaki kaleci, Giresunspor müsabakasında da performansıyla göz doldurdu.

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