HABERTURK.COM

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi resmen başlarken, sarı-lacivertli kulüp deneyimli teknik adam için imza töreni düzenledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve İsmail Kartal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde: Basın toplantısını bu tesislerde yapmayı uygun bulduk. Totem de diyebilirsiniz. Hocamız, Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden. Daha önce puan ortalamasını da biliyorsunuz, çok yüksek. Yollarımızın bir kez daha kesişeceğini söylemiştik. Yeni bir dönem daha başlıyor. Karakteriyle takdir toplayan, camianın evladı, yeni teknik direktörümüz İsmail Kartal'ı aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Söz konusu Fenerbahçe ise her zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz. Yeniden Fenerbahçe başında onu görmek, bizi hem mutlu ediyor, hem de heyecanlandırıyor."

"İSMAİL KARTAL'DAN GİZLİ BİR ŞEY YAPMADIK" "Madem öyle, neden daha önce ayrıldınız? Bu soruyu soranlar olacaktır. İsmail Kartal'a dünya çapında bir hoca ile görüştüğümüzü söyledik, asla gizli bir şey yapmadık. Genel Kurul'da bir profil çizmiştim, o resmin de ne olduğu ortada. Fenerbahçe'yi layıkıyla temsil edeceğinden şüphemiz yok. İsmail Hocamız genç, dinamik ve tecrübeli bir kadrodan oluşan takımımızı tanıyor. Asla vazgeçmeyen bir takım yaratacaktır. Gece ve gündüz tesislerde olan kişi. Ekip olarak, futbol bilgisiyle, Fenerbahçe'de önemli başarılara imza atacağına inanıyoruz. Başarıyı yakalaması için en doğru iklimi sağlamak ve destek olmak durumundayız. Doğru transfer hamlelerini yapacağız." "TRANSFERDE HERKES TOK SATICI" "Üç transferimiz oldu. İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko için uzun zamandır uğraşıyorduk. Ryan Kent için altı aydır uğraşıyorduk. Bunun dışında hocamıza liste sunduk. Hocanın da eklediği isimler var. Önümüzdeki haftalar içerisinde çalışmalara başlayacağız. Turnuvalar başlayacak, acele ediyoruz. Avrupa'da transferin ilk günleri. Herkes tok satıcı." "ADİL REKABET İÇİN LOBİ Mİ YAPMAK GEREKİYOR?" ""Şampiyon olacağımızdan şüphe duymuyorum. Ancak Türkiye'de şampiyonluk sadece sahada kazanılmıyor. Birazdan rakamları açıklayacağım. Fenerbahçe taraftarına mesaj olarak bunları paylaşacağım. Geçen sene şampiyon olamamak tahammül sınırlarını zorladı. Futbol takımımıza yeterince kredi verilmiyor. Bunun yanlış olduğunu paylaşacağım." "Son üç sezonda en çok puan toplayan takım Fenerbahçe. Ne hikmetse Fenerbahçe lehine hiç hakem hatası yok! Aleyhine o kadar çok ki... Sahada adil rekabet için lobi mi yapmak gerekiyor? Ne yazık ki böyle bir ülkede yaşıyoruz. Taraftarlarımız bir ve bütün olmanın ne kadar önemli olduğunu anlayacaklar. Takımımıza inanmanın, sarılmanın, rakip ve hakemler üzerinde iyi bir baskı kurabilmenin ne kadar önemli olduğunu anlamalıyız. Bu sezon seferberlik ilan etmeliyiz. Sıkı sıkıya sarılmalıyız."

"BAŞKALARININ FITRATINDA OLAN ŞEYLERİ BİZ DE YAPACAĞIZ" "Fenerbahçe son üç sezonda açık ara lider! Şampiyon olamamamız sadece transfer, hoca değil! Bu takıma destek verin. Haksızlığa uğradığımızda, camianın en büyük savunucuları olun. Şükrü Saracoğlu eski günlerine dönsün. Şu anda hiç alışık olmadığımız bir tablo var. Geçen sene bir penaltı oldu. Serdar Dursun penaltı atacakken yuhalandı! Bu normal değil! Taraftarlar da aynaya baksın. Onlar da yeni bir sayfa açsın. İsmail Hoca liderliğinde takıma destek olsunlar. İşi sıkı tutacağız. Başkalarının fıtratında olan şeyleri biz de yapacağız. Nereye çekerseniz çekin." "5 YILDIZ İLE ÇIKACAĞIZ" "Başvurumuz iki seneyi geçti. Türkiye'de iç yolları tükettikten sonra B planımız da var. Olumlu veya olumsuz bir harekete geçilmesini istiyoruz. Bir önceki TFF Başkanı 'Komisyon kuruyoruz' diyordu. Ancak hiçbir hamle yapmadı. Sayın Mehmet Büyükekşi de yapmadı. Anlayışla karşılıyoruz. Bir senede çok fazla söndürmesi gereken yangın vardı. Bu konuya el atamadılar, atamayacaklarını biliyorduk. Biz gerekli başvuruları yaptık. Olumlu veya olumsuz cevap alamadık. 'Fenerbahçe hakkını arıyor' diyerek bu konuya destek olmalısınız. 5 yıldız ile çıkacağız. Bu logomuz olarak tescilli. Bakalım neler olacak. Biz davamızda haklıyız." "GARİP BİR SEZONDU" "Dünya Kupası, deprem, seçimler.. Garip bir sezondu. Başarı var, büyük bir başarısızlık var. Avrupa'da 108'den 50'lere gelmişsin. Gruptan çıkmışsın. Şampiyon olan takımı yenen sensin. Puan averajın çok yüksek. 123 gol atmışız, 9 sene sonra Türkiye Kupası'nı almışız. Geçmişten taşıdığımız bavul olmasa, başarısız diyemeyiz. Derbi, iç saha, küme düşme adayı rakiplere puan kaybetme... Büyük maçlarda gol atamama! İki türlü bakınca, garip bir sezon. Şampiyonluk yoksa, başarısız olan başkan ve yönetimdir. Başkaları gibi 'Golü biz mi atsaydık?' demiyoruz."

"3'LÜ SİSTEM TÜRKİYE'DE HİÇ BAŞARILI OLMADI" "3'lü sistem çalışmıyor diye Vitor Pereira ile yolları ayırdık. 3'lü sistem Türkiye'de hiç başarılı olmadı. Avrupa'da da çok az, biraz İtalyanlar. 3'lü oynatmayan hoca seçtik. 30 yıllık hoca, hiç denemediği 3'lü sistemi seçti. Bu da bize nasip oldu." "İÇERİDE İKİ KÖSTEBEKLERİ VAR" "Açıklanacak belgeleri bekliyoruz. Doğru dürüst yönetilen bir futbol olsa, Etik Kurulu 'Hemen belgeleri yollayın' der. Bu ikinci kez oluyor. Hakem atamaları ile bir şey açıklayacaklardı. İçeride 1 değil 2 köstebekleri olduğunu tespit ettik. TFF hemen soruşturma açmalı. Yüreği varsa hemen yapmalı. İlgili kurul hemen çağırmalı ve sormalı. Geçen sene eski bir hakem, bir şeylerden bahsetti. TFF yine sormadı. Bunun yapılmamasına akıl erdiremiyorum. Bu adam TFF delegesi! Eyyamcılık veya cesaretsizlik. TFF derhal açıklama istemeli." "MEVCUT HAKEM KADROSUNDA REVİZYON OLACAKTIR" "Yabancı VAR hakemi konusu olmadı. Hakemlerin lisan performansı çok düşük. FIFA kokartlı olan, ancak lisanı kötü hakemler var. VAR ile sahadaki hakem arasında problemler olacak. TFF yaptığı temaslarda konuyu istediği noktaya getiremedi. Belki TFF erken davranıp, konuyu bir noktaya getirir. Lisan sorununun ortadan kalkması gerek. TFF'nin hakemlerle ilgili ne gibi bir tasarrufu olacağını bilmiyoruz. Mevcut kadroda revizyon olacaktır." "TRANSFERDE BÜTÜN CEPHANELİĞİ KULLANACAĞIZ" Transferde bütün cephaneliği kullanmak istiyoruz. Bakanlar Birliği'ne ana parayı ödeme dönemi başlıyor. Bulacağımız sponsorlarla 2-3 tane tartışmasız takımın kalitesini arttıracak, belli bir rakamın üstünde yatırım gerektiren oyunculara odaklandık. 2 bölgeyi halledersek, öbürleri için zaman kazanacağız. Ağustos için daha iyi imkanlar doğacaktır. Michy Batshuayi için 12 milyon euro istediler. 1.5 ay sonra 3,5 milyon euroya aldık. Bu sene hayal ettiğimiz yıldız transferlerini yapacağız. Hocanın istemediği oyuncuları göndermek de çok önemli."

İSMAİL KARTAL: ALLAH'IN İZNİYLE BU SENE ŞAMPİYONUZ "Fenerbahçe'den çok güzel şekilde uğurlandım. Başkanımız 'Bir gün yollarımız kesişebilir' dedi. Yeniden beraberiz. Ayrı olduğum süreçte ekip arkadaşlarım, Avrupa'da bazı takımları ve teknik direktörleri takip etti. Trendi takip ediyoruz, olaya hakimiz. Yurt içinde hiçbir maçı kaçırmadan izledik. 2-3 haftada bir arkadaşlarımızla değerlendirmeler yaptık. Beni göreve layık görev başkanımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederim. 9 yıl oldu, şampiyon olmak istiyoruz. Bütün kupalara talip olmak istiyoruz. Fenerbahçe'nin 9 yılda yaşadığı kadar, bugün neyi farklı yapacağımız çok önemli. Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak, sezonu en güzel şekilde bitireceğiz. Ekibimle bu yola baş koydum. Bu camia ne kadar güçlü olduğunu tekrar hatırlayacak. Büyük Fenerbahçe taraftarına çağrımdır. Biz takım olarak ateşi yaktık, sıra sizde. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Fenerbahçe bizim, Fenerbahçe hepimizin." "ARAPLAR DEVREYE GİRDİ, KOLAY OLMUYOR" Çok önemli transfer hamlelerimiz var. Transferin hemen gelmesini isteriz ama olmuyor. Başka kulüpler devreye giriyor. Şimdi bir de Araplar devreye girdi, kolay olmuyor. Kimse merak etmesin, endişelenmesin! Fenerbahçe'ye yakışır oyuncuların transferini başkanımız ve yönetimimiz de istiyor. Birlikte çalışıyoruz. Takıma en iyi katkıları verecek oyuncuların peşindeyiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çalışmalarımız devam ediyor. Rusya'ya turnuvaya gideceğiz. Turnuva sonrası ayrılacaklar var. Yeni katılacaklar var. Takımda çok pozitif bir hava var. Bunu sezon sonuna kadar sürdürmek ve Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyoruz. "SAVUNMAYA, ORTA SAHAYA, HÜCUM HATTINA OYUNCULAR ALACAĞIZ" "Savunmaya, orta sahaya ve hücum hattına oyuncular alacağız."Yönetim, bana müthiş bir destek veriyor. Takıma faydası olacak oyuncular için yoğunlaşıyoruz. Sadece bir oyuncu değil, B ve C planlarını da yapıyoruz."

"KALECİLERİMİZ DEVAM EDİYOR" "Kalecilerimiz devam ediyor. Altay Bayındır'ın sakatlığı geçti. Moral ve motivasyonu yerinde. Bu süreci başkanımızla yakından takip ediyoruz. Gelişmelere göre karar vereceğiz. 'Altay gitsin! Ya da bir kaleci alalım' gibi bir durum yok. Süreci takip ediyoruz, buna göre karar vereceğiz" "2014-15'TE ŞAMPİYONLUK ELİMİZDEN ALINDI" "2014-15'te şampiyonluğu kaybetmedik! Şampiyonluk elimizden alındı! Kurşunlandık! İkinci kez geldiğimizde Fenerbahçe'ye yakışır bir oyunla sezonu güzel şekilde bitirdik. Ancak hep yarım kaldık. Yarım kalan işimizi bu sezon Allah'ın izniyle tamamlayacağız." "ARDA GÜLER İÇİN HAYIRLISI NEYSE O OLSUN" "Arda Güler çok yetenekli, gelişim içerisinde. Yükselen bir trendi var. Arda Güler artık bir figür. Dünyanın en büyük kulüpleri ilgileniyor. Başkanımız ile görüştü. Yurt dışından isteyenler var. Fenerbahçe ve Arda Güler için hayırlısı neyse, o olsun. Başkan ve yöneticilerimiz kararı verir."

"DZEKO'NUN GELMESİ, TRANSFERDE ELİMİZİ GÜÇLENDİRECEK" "Edin Dzeko çok önemli bir kariyer. Fenerbahçe'ye gelmesi, diğer yabancı oyuncu transferlerinde elimizi güçlendirecek. Zaman zaman Dzeko tek, zaman zaman çift santrfor oynayabiliriz. 4-3-3 ve 4-2-3-1 oynayacağız. Maçın durumuna göre hamleler değişecek. Çift santrfor da olur, üç forvet de olur. Oyunun durumuna göre bir şey." "EVİME HENÜZ GİTMEDİM" "Hacca gittim, daha önceden eşimle planlamıştık. Kalbimde Fenerbahçe'ye dönmemle ilgili bir his vardı. Tekrar bu görevin bana geleceğini hissediyordum. Mali Genel Kurul'da başkanımız biraz da beni tarif etti. Ben öyle düşünüyorum, belki yanlış olabilir. Başkanımız aradığında çok heyecanlandım, sabaha kadar uyumadım. Hac'da görevimi tamamladım. Başkanımız uçakla aldırdı. Çok mutluyum. Heyecanımızı, enerjimi takıma yayacağız. Evime henüz gitmedim. Başkanın aramasından çok mutluyum. Hayatımı Fenerbahçe'ye adayan biri olarak, başkanın araması çok mutlu etti."

"SÜREKLİ GOLÜ KOKLAYAN BİR OYUNUMUZ OLACAK" "Taraftarın ne istediğini biliyorum. Hücum eden, agresif oynayan, sürekli golü koklayan ve kazanmaya yönelik bir oyunumuz olacak." ZAJC KALACAK MI? "Zajc, müthiş çalışkan, müthiş profesyonel, herkese saygı duyan bir insan. Mukavelesi bitti ve kendisini aradım. Kendisine büyük liglerden teklif geldiğini söyledi. Benim gelmemle birlikte Fenerbahçe'ye daha sıcak baktığını söyledi ve zaman istedi. Miha, şu an düşünme aşamasında. Umarım aramıza katılır."

ÖNERİLEN VİDEO