29 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 Nisan'da tarihi bir yardım kampanyasına imza atacak. Fenerbahçe’yi mali darlıktan kurtarmayı amaçlayan bu kampanyanın kitlesi çok geniş olacak. Ancak Başkan Koç bu kampanyaya önemli katkılar sağlayacak bir takım varlıklı isimlerle de temas halinde.
Toplamda milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması hedeflenen bu yardım kampanyası için kaynağım, "50 kişiden 50 milyon Euro" gibi önemli bir tutar sözü alındığını söyledi. Yani milyarlık kampanyanın 300 milyon lirası 50 iş adamından…
Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dışında önemli Fenerbahçeliler'in de kampanyaya gelirlerine göre bu minvalde destek vereceğini duydum. 4 tane ismi öğrendim ama burada yazıp bir baskı unsuru yaratmak istemiyorum.
Ancak bazı eski futbolcuların da "ben de varım" düsturu ile kampanyaya katılacağı kesin. Taraftar bu isimleri duyunca onlara duyduğu sevgi de katlanarak artacaktır. Ali Bey ve yönetiminin de 50 milyon lira vererek kampanyayı başlatacağını daha önce yazmıştım.
"50 kişiden 50 milyon Euro" projesi başarıya ulaşır; yeni yönetim kurulu ve Ali Koç da 50 milyon liralık katkı sağlarsa taraftarın da katılımı ile Fenerbahçe'nin FFP diye bir sorunu kalmayacaktır. Daha önce de yazdığım gibi Ali Koç'a mesafeli ama Fenerbahçeli olan isimler açısından da bu kampanya bir turnusol kağıdı olacak. Taraftar açısından, "Hadi bakalım falanca bey.. Hadi Filanca başkan seni de görelim" görevini de üstlenecek bu kampanya...
Bekleyip görelim 4 Nisan’a kampanyanın detaylarını öğreneceğiz.
MAYIS’TA SEÇİM VAR
Öte yandan edindiğim bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mayıs ayında seçim yapıp yönetimini değiştirecek. Mevcut yönetiminden 5-6 isimle devam etmeyi planlayan Ali Koç başkan, yönetim kurulunun geri kalanını yeni isimlerden oluşturacak.
Daha tecrübeli ve futbol dünyasının içinden isimleri tercih edeceğini; yönetime girenlerin de ellerini cebe atmaktan çekinmeyen kişiler olmasına dikkat edeceğini de öğrendim.
Mayıs sonunda F.Bahçe'yi muhtemelen Ali Koç'un tek başına gireceği bir olağanüstü seçim bekliyor.
Açıkçası böyle bir karar aldığı için başkanı tebrik ediyorum.
Çünkü bana göre yönetiminin yüzde 60'ı overrated isimlerden oluşuyor. 'Suşici Hanımlar' ile 'Purocu Beyler' ve 'Para vermeyen ama durmadan fikir veren' isimlerden oluşan yönetim, Ali Koç'u bu zorlu mücadelede destekleyecek birikimden uzaktı.
Bu görüşleri daha evvel yazmış-söylemiş ve "Yönetimini değiştirmelisin" demiş biri olarak bence Ali Bey çok doğru bir karar almış.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!