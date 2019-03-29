Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 Nisan'da tarihi bir yardım kampanyasına imza atacak. Fenerbahçe’yi mali darlıktan kurtarmayı amaçlayan bu kampanyanın kitlesi çok geniş olacak. Ancak Başkan Koç bu kampanyaya önemli katkılar sağlayacak bir takım varlıklı isimlerle de temas halinde.



Toplamda milyar liralık bir büyüklüğe ulaşması hedeflenen bu yardım kampanyası için kaynağım, "50 kişiden 50 milyon Euro" gibi önemli bir tutar sözü alındığını söyledi. Yani milyarlık kampanyanın 300 milyon lirası 50 iş adamından…



Kamuoyunun yakından tanıdığı isimler dışında önemli Fenerbahçeliler'in de kampanyaya gelirlerine göre bu minvalde destek vereceğini duydum. 4 tane ismi öğrendim ama burada yazıp bir baskı unsuru yaratmak istemiyorum.



Ancak bazı eski futbolcuların da "ben de varım" düsturu ile kampanyaya katılacağı kesin. Taraftar bu isimleri duyunca onlara duyduğu sevgi de katlanarak artacaktır. Ali Bey ve yönetiminin de 50 milyon lira vererek kampanyayı başlatacağını daha önce yazmıştım.



"50 kişiden 50 milyon Euro" projesi başarıya ulaşır; yeni yönetim kurulu ve Ali Koç da 50 milyon liralık katkı sağlarsa taraftarın da katılımı ile Fenerbahçe'nin FFP diye bir sorunu kalmayacaktır. Daha önce de yazdığım gibi Ali Koç'a mesafeli ama Fenerbahçeli olan isimler açısından da bu kampanya bir turnusol kağıdı olacak. Taraftar açısından, "Hadi bakalım falanca bey.. Hadi Filanca başkan seni de görelim" görevini de üstlenecek bu kampanya...



Bekleyip görelim 4 Nisan’a kampanyanın detaylarını öğreneceğiz.

MAYIS’TA SEÇİM VAR

Öte yandan edindiğim bilgilere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mayıs ayında seçim yapıp yönetimini değiştirecek. Mevcut yönetiminden 5-6 isimle devam etmeyi planlayan Ali Koç başkan, yönetim kurulunun geri kalanını yeni isimlerden oluşturacak.



Daha tecrübeli ve futbol dünyasının içinden isimleri tercih edeceğini; yönetime girenlerin de ellerini cebe atmaktan çekinmeyen kişiler olmasına dikkat edeceğini de öğrendim.



Mayıs sonunda F.Bahçe'yi muhtemelen Ali Koç'un tek başına gireceği bir olağanüstü seçim bekliyor.

Açıkçası böyle bir karar aldığı için başkanı tebrik ediyorum.



Çünkü bana göre yönetiminin yüzde 60'ı overrated isimlerden oluşuyor. 'Suşici Hanımlar' ile 'Purocu Beyler' ve 'Para vermeyen ama durmadan fikir veren' isimlerden oluşan yönetim, Ali Koç'u bu zorlu mücadelede destekleyecek birikimden uzaktı.



Bu görüşleri daha evvel yazmış-söylemiş ve "Yönetimini değiştirmelisin" demiş biri olarak bence Ali Bey çok doğru bir karar almış.