Uzun yıllar sonra geri döndüğü Manchester United'da bireysel olarak iyi bir sezon geçirse de takımca istedikleri başarıları elde edemeyen Portekizli yıldız uzun süredir İngiliz ekibinden ayrılmak istiyordu. Chelsea geçen ay Ronaldo'yla ilgilense de bu transfer gerçekleşmemişti. Bayern Münih ve Atletico Madrid de oyuncuyla ilgilense de resmiyet kazanan bir gelişme olmamıştı.