Fenerbahçe, ÇBK Mersin'i yenerse şampiyon!

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Fenerbahçe, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Çukurova Basketbol (ÇBK) Mersin ile yarın karşılaşacak.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde deplasmanda Fenerbahçe ile 5 Nisan'da oynanan ilk maçı 99-76 kaybeden ÇBK Mersin, ikinci müsabakada da rakibine 85-64'lük skorla mağlup olarak seride 2-0 geriye düştü. ÇBK Mersin ile Fenerbahçe, play-off final serisi üçüncü maçında yarın saat 19.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda mücadele edecek.

Mersin'de 12 Nisan'da oynanan FIBA Kadınlar Euroleague Final Four (Dörtlü Final) yarı final maçında da rakibini 89-80 yenen Fenerbahçe, 2-0 önde olduğu serinin üçüncü maçını da kazanarak şampiyon olmayı hedefliyor.