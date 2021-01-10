Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde çıktığı son 3 müsabakayı kazanan Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 4 maça çıkarmak istiyor. Yaptığı müsabakaların 10'unu kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 4'ünü kaybeden sarı-lacivertliler, hanesine 32 puan yazdırdı. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 13 puan elde edebildi.
3 EKSİK
Fenerbahçe'de 3 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek. Bireysel çalışmalarına devam eden Diego Perotti, Jose Ernesto Sosa ve Tolga Ciğerci, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamayacak. Öte yandan koşu çalışmalarına başlayan Gökhan Gönül ile Filip Novak'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
DÖRT OYUNCU KART SINIRINDA
Fenerbahçe'de 4 futbolcu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte Caner Erkin, Marcel Tisserand, Ozan Tufan ve Sinan Gümüş, yarın sarı kart görmeleri halinde 19. haftada MKE Ankaragücü ile oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.
DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM
Fenerbahçe, bu sezon dış sahada çıktığı 8 karşılaşmada tek mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan sarı-lacivertliler, hanesine 19 puan yazdırdı. Geride kalan süreçte deplasmanda en fazla puan toplayan takım olarak dikkati çeken Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u da mağlup ederek bu başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU
Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de yarın 3. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
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