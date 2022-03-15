Fenerbahçe Spor Kulübü’nün milli boksörü Buse Naz Çakıroğlu, sarı-lacivertliler ile sözleşme tazeledi. Buse Naz ile sözleşme yenilenmesini, “İlkleri, ‘İlklerin Kulübü Fenerbahçemiz’ ile başaran boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu, 2024’e kadar bizimle” başlığıyla duyuran Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüz, elde ettiği tarihi başarılarla hem camiamızı hem de ülkemizi gururlandıran Olimpik boksörümüz Buse Naz Çakıroğlu ile 2024 yılına kadar sözleşme uzattı.
Fenerbahçe’mizin, Türkiye’nin en büyük spor kulübü kimliği ile rekor sayıda sporcu gönderdiği 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda, kadın boksunda ülkemize ilk olimpiyat kotasını ve ilk olimpiyat madalyasını (Gümüş) kazandıran Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde Avrupa şampiyonluğu ve dünya ikinciliği başta olmak üzere çok sayıda başarıya imza attı.
Karakteri ve duruşuyla ülkesine, Ata’sına ve Kulübüne yaraşır, gelecek nesillere, kız çocuklarına örnek bir sporcu olan Buse Naz Çakıroğlu’na, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları yolunda sonsuz başarılar dileriz.”
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